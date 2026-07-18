Çine\'deki yangın söndürüldü

Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürüldü, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre Kavşit Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalede gerçekleştirilirken, yangın ekipleri yoğun çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - AYDIN