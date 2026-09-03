Aydın Çine'deki orman yangını ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı - Son Dakika
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Aydın Çine'deki orman yangını ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı

Aydın Çine\'deki orman yangını ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı
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Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçearası Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler karadan yangına müdahale ederken, hava araçları da sortileri ile destek verdi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 6 uçak, 18 arazöz, 10 su tankeri ve 2 dozer ile çok sayıda orman işçisinin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Aydın Çine'deki orman yangını ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Çine'deki orman yangını ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı - Son Dakika
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