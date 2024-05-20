Aydın\'da 13 farklı suçtan aranan şahıs yakalandı

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Aydın'ın Çine ilçesinde 13 farklı suçtan 7 yıldır aranan hakkında 14 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalarda Özel Belgede Sahtecilik (2 Dosya), Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık (3 Dosya), Parada Sahtecilik (3 Dosya), Resmi Belgede Sahtecilik (2 Dosya), Dolandırıcılık, Güveni Kötüye Kullanma (2 Dosya) olmak üzere 13 farklı suçtan 7 yıldır aranan ve hakkında toplam 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan (O.T) Çine Çöğürlük Mahallesi'nde yakalandı. Hükümlü adli işlemelerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN