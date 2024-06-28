Aydın\'da 13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve İsabeyli Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından koordineli olarak aranan sürdürülen çalışmada 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. Şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN