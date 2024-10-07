Aydın\'da 15 Aranan Şahıs Yakalandı

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Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan arana 15 şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik 5- 6 Ekim 2024 tarihlerinde çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 8 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, 5 şüpheli şahıs ise ifadeye yönelik olarak yakalandı. Narkotik suçlardan 2 şahıs, yaralama suçundan 2 şahıs, hırsızlık suçundan 2 şahıs ve diğer suçlardan 9 şahıs olmak üzere toplam 15 aranan şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN