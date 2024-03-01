Aydın'da 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın'da 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın\'da 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından hakkında 15 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Jandarma ekipleri, vergi usul kanuna muhalefet, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek, dolandırıcılık ve suç eşyası satın alma suçlarından aranan şahsı Yenidoğan Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonla yakaladı. Şahıs, adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

01.03.2024 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından hakkında 15 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Aranan şahıslara göz açtırmayan jandarma ekipleri, 2 dosyadan vergi usul kanuna muhalefet, 3 dosyadan kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumları araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve suç eşyası satın alma suçlarından aranan ve hakkında toplam 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y. Yenidoğan Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkartıldığı adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 12:21:02. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement