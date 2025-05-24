Aydın\'da 195 Suçlu Yakalandı

Aydın genelinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda son bir ayda çeşitli suçlardan aranan 195 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Aydın genelinde 28 Nisan-23 Mayıs 2025 tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında yaklaşık bir ayda çeşitli suçlardan aranan toplam 195 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 150'sinin 0-5 yıla kadar hapis cezası ile arandığı, 33'ünün 5-10 yıla kadar hapis cezası ile arandığı, 7'sinin 10-20 yıla kadar hapis cezası ile arandığı, 5'inin 20 yıl üzeri hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Aydın'ın huzur ve güvenliği için suçluları adalete teslim etmeye aralıksız devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN