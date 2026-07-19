Aydın\'daki kayıp çocukların arama çalışmaları devam ediyor

Aydın'ın İncirliova ilçesinde serinlemek amacıyla Büyük Menderes Nehri'ne girdikten sonra akıntıya kapılarak kayboldukları ileri sürülen iki çocuğun bulunması için arama-kurtarma çalışmaları sabahın ilk saatlerinde tekrar başladı.

Olay, İncirliova ilçesi sınırlarındaki Büyük Menderes Nehri kenarında meydana geldi. Piknik yapmak için bölgeye gittikleri ileri sürülen çocuklardan bazıları serinlemek amacıyla nehre girdi. Bu sırada akıntıya kapıldıkları ileri sürülen 11 yaşındaki Şahin Ö. ile 15 yaşındaki Eda K. gözden kayboldu.

Gece ara verilen arama-kurtarma çalışmalarına sabah tekrar başlandı. AFAD, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 112 Acil Sağlık ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ile İzmir Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri İncirliova Büyükmenderes Köprüsü mevkiinde arama çalışmasını sürdürüyor. - AYDIN