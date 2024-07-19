Aydın'da 2 Ton Sahte Bal Ele Geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da 2 Ton Sahte Bal Ele Geçirildi

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 ton 960 kilogram sahte bal ele geçirildi. Şüpheli şahsa 1 milyon TL idari para cezası uygulandı. Aydın İl Tarım Müdürlüğü tarafından numuneler alınarak, ele geçirilen malzemeler yediemin olarak teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

19.07.2024 10:35
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Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 ton 960 kilogram sahte bal ele geçirilirken, şüpheli şahsa 1 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Aydın'da jandarma ekipleri sahte gıda üretimi ve satışının engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti yaptığı istihbaratını aldığı şüpheli bir şahsın takibe aldı. Sahte zeytinyağı ve gıda ürünleri üreterek piyasaya sürdüğü tespit edilen şüpheli şahsın kullandığı Baklaköy Mahallesi'nde bulunan deposuna operasyon düzenleyen jandarma ekipleri Aydın İl Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan denetim yaptı. Depoda, 7 bin adet markası olmayan boş zeytinyağı tenekesi, 2 bin 400 adet 1 kilogramlık kavanoz içerisine konulmuş bal, 20 adet 28 kiloluk tenekeler içerisine konulmuş bal görünümlü olmak üzere; toplam 2 ton 960 kilogram bozulmuş veya değiştirilmiş gıda olduğu değerlendirilen eşya ele geçirildi.

Aydın İl Tarım Müdürlüğü tarafından numuneler alınarak, ele geçirilen malzemeler Aydın İl Tarım Müdürlüğü'ne yediemin olarak teslim edilirken, şüpheli şahsa 1 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 2 Ton Sahte Bal Ele Geçirildi - Son Dakika

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