Aydın'ın Germencik ilçesinde 23 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın'ın Germencik ilçesinde 23 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın\'ın Germencik ilçesinde 23 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın'da jandarma ekipleri, aranan şahısları yakalamak için gerçekleştirdikleri operasyonlara bir yenisini daha ekledi. Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, toplam 4 suçtan aranan ve 23 yıl hapis cezası bulunan O.A. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. Şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

19.05.2024 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Germencik ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında toplam 23 yıl hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğini korumak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan ekipler gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca koordineli olarak aranan şahısların yakalanması amacıyla icra edilen çalışmalar kapsamında; hükümlü veya tutuklunun kaçması, 2 dosyadan kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma olmak üzere toplam 4 suçtan aranan ve hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs jandarmada işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Germencik, Jandarma, Aydın, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'ın Germencik ilçesinde 23 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:46 Başrolde yine aynı isim var Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı Başrolde yine aynı isim var! Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı
17:19 İki hoca da tüm kozlarını oynadı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk 11’ler belli oldu İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu
17:16 İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi
16:52 Polis olmasa kim bilir neler olurdu Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki Polis olmasa kim bilir neler olurdu! Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki
16:31 İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kaza geçirdi Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor
17:11 Fondaki şarkıyı görmeniz lazım Sneijder’in derbi öncesi paylaşımı çok konuşulur Fondaki şarkıyı görmeniz lazım! Sneijder'in derbi öncesi paylaşımı çok konuşulur
16:13 Hatayspor’dan VAR tepkisi: Bilinçli bir şekilde düşme hattına itildik Hatayspor'dan VAR tepkisi: Bilinçli bir şekilde düşme hattına itildik
15:22 Eşini gecenin 3’ünde defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşini gecenin 3'ünde defalarca bıçaklayarak öldürdü
15:12 Sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı Sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı
15:02 İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11’leri İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri
15:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu 19 Mayıs için bestelenen marş ilk kez okundu Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu! 19 Mayıs için bestelenen marş ilk kez okundu
14:25 5 parti ’Kurtuluş İttifakı’ çatısı altında birleşti 5 parti 'Kurtuluş İttifakı' çatısı altında birleşti
14:15 Kongo’da hareketli dakikalar Darbe girişimi bastırıldı, ordu sözcüsünden sükunet çağrısı geldi Kongo'da hareketli dakikalar! Darbe girişimi bastırıldı, ordu sözcüsünden sükunet çağrısı geldi
14:13 Su altında panik anları Dalış sırasında depreme denk geldiler Su altında panik anları! Dalış sırasında depreme denk geldiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 18:12:34. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'ın Germencik ilçesinde 23 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement