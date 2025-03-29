Aydın\'da 25 Yıla Yakın Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda hakkında 24 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve Merkez Karakol Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 'silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma, konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından aranan ve hakkında 24 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.H.K. isimli şüpheli fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.H.K. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN