Aydın\'da 29 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da jandarma ekipleri haklarında yakalama kararı bulunan 29 şahsı yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik iki gün icra edilen operasyonlarda 29 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan, 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 12 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 5 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, ifadeye yönelik aranan 10 şahıs bulunuyor. Yakalanan 29 şahsın Hırsızlık, Narkotik, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Kasten Öldürme ve diğer suçlardan arandığı öğrenildi. - AYDIN