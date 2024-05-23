Aydın\'da 3 Şahıs Yakalandı, 236 Şahıstan 112\'si Tutuklandı

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Aydın'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında haklarında toplamda 36 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalanırken, gözaltına alınan 236 şahıstan 112'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan ekipler, son 1 haftada gerçekleştirdikleri çalışmalarla göz doldurdu. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından son 1 haftada gerçekleştirilen çalışmalarda haklarında hırsızlık suçundan toplam 36 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 3 şahıs, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak veya kullanmak suçundan toplam 19 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 2 şahıs, hakkında dolandırıcılık suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan 1 şahsın bulunduğu toplam 236 şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 112'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN