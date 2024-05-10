Aydın\'da 353 Aranan Şahıs Yakalandı

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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Nisan ayında 353 aranan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve ilçe jandarma komutanları tarafı kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Öte yandan aranan şahıslara da göz açtırmayan ekipler Nisan ayında da gerçekleştirdikleri çalışmalar ile suçlulara nefes aldırmadı. Edinilen bilgiye göre, 1-30 Nisan 2024 tarihleri arasında hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 140, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 18, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 6, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 4 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu yakalanan şahıslar arasında; hırsızlık suçundan 38 şahıs, uyuşturucu suçundan 51 şahıs, yaralama suçundan 30 şahıs, dolandırıcılık suçundan 57 şahıs, öldürme suçundan 4 şahıs, cinsel suçlardan 5 şahıs, yağma suçlardan 4 şahıs ve diğer suçlardan 164 şahıs olmak üzere toplamda 353 şahıs bulunduğu bilgisine ulaşılırken, bu suçlardan ifadeye yönelik aranan 185 şahsın bulunduğu öğrenildi. - AYDIN