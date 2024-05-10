Aydın'da 353 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da 353 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın\'da 353 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Nisan ayında 353 aranan şahıs kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında hırsızlık, uyuşturucu, yaralama, dolandırıcılık, öldürme, cinsel suçlar ve diğer suçlardan arananlar bulunmaktadır.

10.05.2024 10:01
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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Nisan ayında 353 aranan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve ilçe jandarma komutanları tarafı kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Öte yandan aranan şahıslara da göz açtırmayan ekipler Nisan ayında da gerçekleştirdikleri çalışmalar ile suçlulara nefes aldırmadı. Edinilen bilgiye göre, 1-30 Nisan 2024 tarihleri arasında hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 140, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 18, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 6, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 4 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu yakalanan şahıslar arasında; hırsızlık suçundan 38 şahıs, uyuşturucu suçundan 51 şahıs, yaralama suçundan 30 şahıs, dolandırıcılık suçundan 57 şahıs, öldürme suçundan 4 şahıs, cinsel suçlardan 5 şahıs, yağma suçlardan 4 şahıs ve diğer suçlardan 164 şahıs olmak üzere toplamda 353 şahıs bulunduğu bilgisine ulaşılırken, bu suçlardan ifadeye yönelik aranan 185 şahsın bulunduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Jandarma, Aydın, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 353 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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