Aydın'da 38 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da 38 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın\'da 38 Aranan Şahıs Yakalandı
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ÇEMBER-135 Operasyonu ile Aydın'da 38 aranan şahıs yakalanarak adalete teslim edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen ÇEMBER-135 Operasyonu kapsamında 38 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, 30 Temmuz-1 Ağustos 2026 tarihleri arasında il genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen ÇEMBER-135 Operasyonu'na 75 unsur ve 243 personel katıldı. Kamu düzeninin sağlanması ve haklarında yakalama kararı bulunan şahısların adalete teslim edilmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonda toplam 38 aranan şahıs yakalanarak adli işlemler başlatıldı.

Yakalanan şahıslardan 16'sının 0-2 yıl, 4'ünün 2-5 yıl, 6'sının 5-10 yıl, 1'inin 10-20 yıl ve 1'inin ise 20 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Operasyonda ayrıca uyuşturucu suçundan aranan 9, yaralama suçundan aranan 6, hırsızlık suçundan aranan 5, hakaret suçundan aranan 2 ve çeşitli diğer suçlardan aranan 6 kişi yakalandı. Bunun yanı sıra ifadeye yönelik aranan 10 şahıs hakkında da gerekli adli işlemler gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Çember, Aydın, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da 38 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da 38 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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