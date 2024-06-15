Aydın'da 4 Bin Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da 4 Bin Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi

Aydın'ın Köşk ilçesinden Şanlıurfa'ya götürülmek üzere araçlara yüklenen piyasa değeri bir milyon 200 bin lira olan, 4 bin litre sahte zeytinyağı jandarma ekiplerinin çalışmasıyla ele geçirildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın başlattığı operasyonda suçüstü yakalanan şahıslara 600 bin TL tutarında vergi cezası uygulandı.

15.06.2024 10:36
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Aydın'ın Köşk ilçesinden Şanlıurfa'ya götürülmek üzere araçlara yüklenen piyasa değeri bir milyon 200 bin lira olan, 4 bin litre sahte zeytinyağı jandarma ekiplerinin çalışmasıyla ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. H.B (22) yönetimindeki minibüsle, İ.S (38) yönetimindeki tırla Aydın ili Köşk İlçesinden Şanlıurfa iline götürülmek üzere araçlara yüklenen kolilerin içerisindeki sahte zeytinyağlarının yüklenmesi esnasında şahıslara suçüstü yapıldı. Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ekipleri davet edilerek yapılan aramada, piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan 200 koli içerisinde toplam 4 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Yapılan kontrollerde sahte olduğu tespit edilen zeytinyağları ile ilgili devam eden soruşturmada Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı tarafında şüphelilere 600 bin TL tutarında vergi cezası uygulandı. Aydın İl Tarım Müdürlüğü tarafından gerekli numuneler alınarak sahte ürünlere el konuldu. El konulan ürünler Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına teslim edildi. Şüpheliler hakkında adli ve idari işlemlere başlandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 4 Bin Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da 4 Bin Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi - Son Dakika
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