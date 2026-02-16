Aydın'da 44 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Aydın'da 44 Şahıs Yakalandı

Aydın'da 44 Şahıs Yakalandı
16.02.2026 19:24
Çember-112 operasyonunda, 82 unsur ve 246 personel ile 44 kişi yakalandı, suç kayıtları belirlendi.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen Çember-112 operasyonunda 44 şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 12 Şubat 2026 günü saat 07.00 ile 14 Şubat 2026 günü saat 09.00 saatleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Çember-112" operasyonu kapsamında, 82 unsur ve 246 personelin katılımıyla toplam 44 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan; 16'sının 0-2 yıl, 4'ünün 2-5 yıl, 2'sinin 5-10 yıl arası hapis cezası ile arandığı öğrenildi. Ayrıca yakalanan şahıslar arasında; 5 kasten yaralama, 2 uyuşturucu, 1 tehdit, 2 hırsızlık, 1 dolandırıcılık, 2 ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, 9 diğer suçlardan, 22 ifadeye yönelik aranma kaydı bulunan şahıslar yer aldı. - AYDIN

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da 44 Şahıs Yakalandı - Son Dakika


