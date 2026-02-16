Aydın\'da 44 Şahıs Yakalandı

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen Çember-112 operasyonunda 44 şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 12 Şubat 2026 günü saat 07.00 ile 14 Şubat 2026 günü saat 09.00 saatleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Çember-112" operasyonu kapsamında, 82 unsur ve 246 personelin katılımıyla toplam 44 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan; 16'sının 0-2 yıl, 4'ünün 2-5 yıl, 2'sinin 5-10 yıl arası hapis cezası ile arandığı öğrenildi. Ayrıca yakalanan şahıslar arasında; 5 kasten yaralama, 2 uyuşturucu, 1 tehdit, 2 hırsızlık, 1 dolandırıcılık, 2 ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, 9 diğer suçlardan, 22 ifadeye yönelik aranma kaydı bulunan şahıslar yer aldı. - AYDIN