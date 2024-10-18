Aydın\'da 7 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 saat içerisinde çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheliyi yakaladı.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışmaya imza attı. Çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda adresler tespit edildi. Yapılan operasyonlarla yakalanan şahıslar gözaltına alındı.

Kasten yaralama suçundan 28 adet suç kaydı bulunan 17 yaşındaki E.Ş, hırsızlık suçundan 4 adet suç kaydı bulunan N.B., hakaret suçundan 17 adet suç kaydı bulunan 17 yaşındaki M.B., hırsızlık suçundan 10 adet suç kaydı bulunan A.T., FETÖ suçundan aranan Ö.Ö., cinsel istismar suçundan aranan O.T., kadına karşı basit yaralama suçundan aranan ve 15 adet suç kaydı bulunan Ş.A yakalandı. Şahıslar işlemlerinin ardından önce Aydın Adliyesi'ne ardından cezaevine gönderildi. - AYDIN