Aydın'da 8 Kişi Ruhsatsız Silahla Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da 8 Kişi Ruhsatsız Silahla Yakalandı

Aydın\'da 8 Kişi Ruhsatsız Silahla Yakalandı

Aydın'da jandarma, ruhsatsız silah taşıyan 8 kişiyi yakaladı, çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

15.01.2025 12:47
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Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında ruhsatsız silah taşıdığı tespit edilen 8 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerince yapılan bir günlük çalışmada ruhsatsız silah taşıdığı tespit edilen 8 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda ise 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet tabanca şarjörü, 69 adet tabanca ve av tüfeği fişeği ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Politika, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 8 Kişi Ruhsatsız Silahla Yakalandı - Son Dakika

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