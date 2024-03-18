Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kuşadası ilçesinde makilik alanda gizlenen 8 organizatör ile 24 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığına yönelik koordineli çalışma başlatıldı. Kuşadası ilçesinde deniz kenarında bulunan makilik alan içerisinde Yunanistan'a deniz yolu ile yasadışı geçmeye çalışan M.B, O.D, E.Ş, A.B., N.Y., Y.B., M.G., M.G. isimli 8 organizatör ile birlikte 24 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan çalışmalarda göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 adet bot, 1 adet bot motoru, 1 adet sürat teknesi, 1 adet sürat teknesi motoru, 6 adet cep telefonu, 3 adet otomobil ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Yakalanan organizatörler hakkında adli ve idari işlem yapıldı. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kuşadası'nda 8 organizatör ve 24 düzensiz göçmeni yakaladı - Son Dakika
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Osmanlı döneminden kalma tapuları gerekçe göstererek vatandaşların yıllardır kullandıkları arazilerin üzerine çöken 'Çetibeli' suç örgütü, Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonu ile çökertildi. Örgüt, köylü vatandaşların arazilerini hile, dolandırıcılık, tehdit ve şantaj yöntemiyle üzerlerine geçirip 3. şahıslara satıyordu. Operasyon sonucunda 15 şüpheli gözaltına alındı ve 6'sı tutuklandı.
Aksaray'da uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen bir şüphelinin evine yapılan operasyonda, çeşitli uyuşturucu maddeler ile tüfek ve tabancalar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Karaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmada, E.G. ve M.U. isimli şüpheliler yakalandı. Operasyonda 37,05 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Ümraniye'de park halindeki bir aracın torpidosundan çalınan tabancayı çalan şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin daha önce 6 suç kaydı bulunduğu belirlendi.
Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele operasyonunda 13 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda bonzai, esrar, metamfetamin, eroin ve extacy gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ayrıca bir tabanca ve uyuşturucu madde kullanma aparatları ile suçtan elde edildiği değerlendirilen para da bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri alınacak.
SARIYER'de Belgrad Ormanı içinde bulunan çeşmeden su almaya gidenler, çöp konteynerinin üzerindeki 'Ceset aşağıda' yazısını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine inceleme yapan polis, konteynerden yaklaşık 300 metre aşağıda bir erkeğe ait ceset buldu. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada, söz konusu binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka Savcılığa 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.
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Batman'da seyir halinde ilerleyen bir otomobil, trafiğin yavaşlamasıyla birlikte iki tırın arasında kalarak ezilmekten son anda kurtuldu. Kazada maddi hasar meydana gelirken, o anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kadıköy'de 21 Mayıs 2022'de gerçekleşen diş hekimi cinayeti davasında 2 sanığın yargılandığı duruşma sonuçlandı. Tutuklu sanık Ziya Ersoy, cinayeti işlemediğini belirtirken, tutuksuz sanık Abdullah Artut ise beraatini talep etti. Mahkeme, Ziya Ersoy'u ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, Abdullah Artut'un beraatine karar verdi.
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