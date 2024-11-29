Aydın'da 930 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da 930 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Aydın\'da 930 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Efeler'de jandarma ekipleri, 930 litre etil alkol ve kaçak içki ele geçirdi, şahıs hakkında işlemler başladı.

29.11.2024 13:19
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Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 930 litre etil alkol ve çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak/sahte alkol imalatı ve satışına yönelik koordineli çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada Efeler ilçesinde ikametinde alkol üreterek sattığı tespit edilen H.K. isimli şüpheli şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 105 bin TL olan, 930 litre etil alkol, 307 litre kaçak içki, 30 adet aroma, 2 adet damıtma cihazı ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 930 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika

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