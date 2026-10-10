Aydın'da adliye önündeki durakta bulunan şüpheli paket fünyeyle patlatıldı, boş çıktı - Son Dakika
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Aydın'da adliye önündeki durakta bulunan şüpheli paket fünyeyle patlatıldı, boş çıktı

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Aydın\'da adliye önündeki durakta bulunan şüpheli paket fünyeyle patlatıldı, boş çıktı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde Aydın Adliyesi önündeki durakta bulunan alüminyum folyoya sarılı şüpheli paket, bomba imha ekiplerince fünyeyle patlatıldı. Paketin boş çıktığı öğrenilirken, kapatılan sokak incelemelerin ardından trafiğe açıldı; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde adliye önündeki durakta bulunan şüpheli paket fünye ile patlatılırken, patlama sonrası olay yeri ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Olay, öğle saatlerinde Aydın Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adliye önündeki durakta aliminyum folyoya sarılı şüpheli paket ihbarının ardından bölgeye polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler sokağı trafiğe kapatarak yaya ve araç girişini önledi. Bomba imha ekipleri şüpheli paketi fünye ile patlattı. Patlamanın ardından paketin boş çıktığı öğrenilirken, olay yeri inceleme ekipleri etrafa saçılan parçalar üzerinde inceleme gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin ardından sokak trafiğe açıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaAdliyeGüncelEfelerAydınSon Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da adliye önündeki durakta bulunan şüpheli paket fünyeyle patlatıldı, boş çıktı - Son Dakika
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