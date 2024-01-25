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Aydın'da Alkollü İşletmelerde Çalışanlara İdari Para Cezası - Son Dakika
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Aydın'da Alkollü İşletmelerde Çalışanlara İdari Para Cezası

Aydın'ın Köşk ve Karacasu ilçelerinde alkollü işletmelerde çalışan 8 şahsın kimlik bildirimlerinin yapılmadığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, işletme sahiplerine toplamda 2 bin 136 TL idari para cezası uyguladı.

Aydın\'da Alkollü İşletmelerde Çalışanlara İdari Para Cezası
25.01.2024 - 09:33,  Güncelleme: 09:34
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Aydın'ın Köşk ve Karacasu ilçelerinde alkollü işletmelerde çalışan 8 şahsı kimlik bildirimlerinin yapılmadığını tespit eden jandarma ekipleri işletme sahipleri hakkında toplamda 2 bin 136 TL idari para cezası uyguladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı görev ve sorumluluk alanında bulunan bölgelerde halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Köşk ilçesi Yavuzköy Mahallesi'nde ve Karacasu ilçesi Geyre Mahallesi'nde alkollü işletmelerde çalışan toplam 8 şahsın kimlik bildirimlerinin yapılmadığı jandarma ekipleri tarafından tespit edildi. 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'nun 17. Maddesi kapsamında işletme sahiplerine toplam 2 bin 136 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Karacasu, Jandarma, Aydın, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Alkollü İşletmelerde Çalışanlara İdari Para Cezası - Son Dakika


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