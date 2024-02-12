Aydın'da Aranan 2 Şahıs JASAT Ekipleri Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Aranan 2 Şahıs JASAT Ekipleri Tarafından Yakalandı

Aydın\'da Aranan 2 Şahıs JASAT Ekipleri Tarafından Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 şahsı yakaladı. Birinci şahıs, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan aranırken, ikinci şahıs ise 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan aranıyordu. Yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12.02.2024 09:32  Güncelleme: 09:34
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Aydın'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 şahıs JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan bir şahsın yakalanması amacıyla yürütülen çalışmada 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.G. isimli şahıs Söke ilçesinde yakalandı. Ayrıca Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan bir şahsın yakalanması amacıyla yürütülen çalışmada da 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan aranan ve hakkında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.Ö. de isimli şahıs Germencik ilçesinde yakalandı. Şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Aranan 2 Şahıs JASAT Ekipleri Tarafından Yakalandı - Son Dakika


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