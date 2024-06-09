Aydın'da yapılan operasyonda 3 aranan şahıs yakalandı

3.Sayfa

Aydın'ın üç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalandı.

Didim ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi.

Didim ilçesi Batıköy Mahallesi'nde " Çocukları Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek" suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. isimli şahıs yakalandı. Söke Güllübahçe Mahallesi'nde "Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K isimli şahıs yakalandı. Ayrıca

Nazilli Dallıca Mahallesi'nde "Basit Cinsel Saldırı ve Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A isimli şahıs yakalandı. Hükümlüler adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN