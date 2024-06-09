Aydın'da yapılan operasyonda 3 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da yapılan operasyonda 3 aranan şahıs yakalandı

Aydın'ın Didim, Söke ve Nazilli ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların arasında çocukları fuhuşa teşvik etmek, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık ve basit cinsel saldırı suçlarından hükümlü olanlar bulunuyor. Hükümlüler, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

09.06.2024 11:10
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Aydın'ın üç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalandı.

Didim ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi.

Didim ilçesi Batıköy Mahallesi'nde " Çocukları Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek" suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. isimli şahıs yakalandı. Söke Güllübahçe Mahallesi'nde "Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K isimli şahıs yakalandı. Ayrıca

Nazilli Dallıca Mahallesi'nde "Basit Cinsel Saldırı ve Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A isimli şahıs yakalandı. Hükümlüler adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da yapılan operasyonda 3 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

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