Aydın'da Aranan 32 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Aranan 32 Kişi Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı. Operasyonlarda hırsızlık, uyuşturucu, yağma, dolandırıcılık ve diğer suçlardan aranan şahıslar bulundu. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

05.06.2024 10:02
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Aydın'da aranan şahıslara yönelik eşzamanlı operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri 2 günde çeşitli suçlardan aranan 32 kişiyi yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik iki günlük eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 11 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 7 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 3 şahıs olmak üzere toplam 21 şahıs yakalandı. Ayrıca 11 şüpheli şahıs ise ifadeye yönelik olarak yakalandı. Yakalanan 32 şahıs arasında hırsızlık suçundan 4 şahıs, uyuşturucu suçundan 3 şahıs, yağma suçundan 2 şahıs, dolandırıcılık suçundan 2 şahıs ve diğer suçlardan 21 şahıs bulundu. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Aranan 32 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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