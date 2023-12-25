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Aydın'da arazi anlaşmazlığından çıkan tartışmada bir kişi öldürüldü - Son Dakika
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Aydın'da arazi anlaşmazlığından çıkan tartışmada bir kişi öldürüldü

Aydın'ın Germencik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışan iki kişiden biri, pompalı tüfekle diğerini öldürdü. Şüpheli şahıs, devriye gezen jandarma ekiplerine teslim oldu.

Aydın\'da arazi anlaşmazlığından çıkan tartışmada bir kişi öldürüldü
25.12.2023 - 11:41,
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Aydın'ın Germencik ilçesinde iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeni ile tartıştığı şahsı pompalı tüfekle öldüren şahıs mahallede devriye gezen jandarma ekiplerine teslim oldu.

Olay, Ömerbeyli Mahallesindeki kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan G.G. (66) ile Serhat Yeroğlu (46) kıraathanede karşılaştı. İki şahıs tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından G.G. yanındaki pompalı tüfekle Yeroğlu'na ateş etti. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Yeroğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yeroğlu'nun cenazesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan G.G.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler G.G.'yi bulmak için çalışmalarını sürdürürken şüpheli şahıs Ömerbeyli Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan G.G.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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