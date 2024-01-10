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Aydın'da Asayiş Olayları ve Seçim Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Aydın'da Asayiş Olayları ve Seçim Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici başkanlığında gerçekleştirilen Asayiş Değerlendirme ve Seçim Güvenliği toplantısında, il genelindeki asayiş olayları ve yaklaşan seçimde alınacak güvenlik önlemleri konuşuldu. Toplantıya, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'nin yanı sıra il emniyet müdür yardımcıları, ilçe emniyet müdürleri, ilçe emniyet amirleri ve şube müdürleri katıldı.

Aydın\'da Asayiş Olayları ve Seçim Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi
10.01.2024 - 09:34,  Güncelleme: 09:37
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Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici başkanlığında gerçekleştirilen Asayiş Değerlendirme ve Seçim Güvenliği toplantısında, il genelindeki asayiş olayları ve yaklaşan seçimde alınacak güvenlik önlemleri konuşuldu.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Değerlendirme ve Seçim Güvenliği toplantısı İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici başkanlığında gerçekleştirildi. Aydın genelinde meydana gelen asayiş olaylarının ve yapılan çalışmaların görüşüldüğü toplantıda ayrıca yaklaşan yerel seçimler ile ilgili alınacak güvenlik önlemleri de konuşuldu. Toplantıya, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'nin yanı sıra il emniyet müdür yardımcıları, ilçe emniyet müdürleri, ilçe emniyet amirleri ve şube müdürleri katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Mehmet Suat Ekici, Aydın, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Asayiş Olayları ve Seçim Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da Asayiş Olayları ve Seçim Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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