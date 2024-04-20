Aydın\'da aşırı yağış sonucu ağaç yola devrildi

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Aydın'ın Buharkent ilçesinde etkili olan aşırı yağışa dayanamayan ağaç yola devrildi.

Olay, Buharkent ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan bir ağaç, etkili olan aşırı yağışa dayanamayarak yola devrildi. Şans eseri ağacın devrildiği bölgede bir aracın bulunmaması muhtemel bir kazanın önüne geçerken, ağacın devrildiği gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yolda güvenlik önlemini alan ekipler, durumu belediye ekiplerine bilirdi. Bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, devrilen ağacı yoldan kaldırarak trafiğin güvenli bir şekilde yeniden akmasını sağladı. - AYDIN