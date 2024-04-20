Aydın\'da aşırı yağış sonucu ağaç yola devrildi

Aydın'ın Buharkent ilçesinde etkili olan aşırı yağışa dayanamayan ağaç yola devrildi.
Olay, Buharkent ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan bir ağaç, etkili olan aşırı yağışa dayanamayarak yola devrildi. Şans eseri ağacın devrildiği bölgede bir aracın bulunmaması muhtemel bir kazanın önüne geçerken, ağacın devrildiği gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yolda güvenlik önlemini alan ekipler, durumu belediye ekiplerine bilirdi. Bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, devrilen ağacı yoldan kaldırarak trafiğin güvenli bir şekilde yeniden akmasını sağladı. - AYDIN
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Malatya'da yapılan operasyonda, sokaklarda uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 2 bin 951 adet sentetik ecza hap, 1 kilo 137 gram Skunk maddesi, 12 parça halinde 166,27 gram Metamfetamin maddesi, 8 parça halinde 138.22 gram Sentetik Kannabinoid maddesi ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, bir iş yerinden çıkış yaptığı sırada durdurulan H.Ö'nün üzerinde ve evinde yapılan aramalarda uyuşturucu, uyuşturucu hap, hassas terazi ve silah fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, otobüs durağına çarptı. Kazada ağır toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere nakledildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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