Aydın'da Babasının İş Yerini Kurşunlayan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da Babasının İş Yerini Kurşunlayan Şahıs Tutuklandı

Aydın\'da Babasının İş Yerini Kurşunlayan Şahıs Tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir şahıs, babasının iş yerini kurşunlayarak kaçmıştı. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şahıs, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24.07.2024 14:06
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Aydın'ın Efeler ilçesinde babasının iş yerini kurşunlayan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, kırsal Konuklu Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. isimli şahsın iş yeri aralarında husumet bulunan oğlu D.A.Y. (23) tarafından kurşunlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları araştırmalarda olayın ardından kaçan D.A.Y.'nin yerini tespit edip yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs çıkartıldığı adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Babasının İş Yerini Kurşunlayan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Babasının İş Yerini Kurşunlayan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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