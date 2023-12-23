Aydın\'da bir balık işleme tesisinde 8 işçi zehirlendi

Aydın'ın Çine ilçesinde bir balık işleme tesisinde çalışan 8 işçi zehirlendiği iddiası ile hastaneye kaldırılırken, işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir balık işleme tesisinde 8 işçi, iddiaya göre makine temizliği yaparken fenalaştı. İşçilerin fenalaşması üzerine bölgeye 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Makine temizliği sırasında kullanılan bir temizlik maddesinden dolayı işçilerin zehirlenmiş olabileceği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN