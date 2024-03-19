Aydın\'da balkonda unutulan yemekten çıkan yangın korkuttu

Aydın'ın Efeler ilçesinde balkonda piknik tüpünün üzerindeki tencere içerisinde unutulan yemekten çıkan yangın korkuttu.
Yangın, Girne Mahallesi 2167 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 2'nci katında ev sahibi şahıs balkondaki piknik tüpünün üzerinde yemek unuttu. Bir süre sonra sokağı saran koku ve dumanı fark eden komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında evin balkon kısmında küçük çapta maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN
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