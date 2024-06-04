Aydın'da Bin 450 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'da kolluk kuvvetlerince Mayıs ayında yapılan çalışmalarda il genelinde bin 450 şüpheli yakalandı.

Aydın'da, vatandaşın huzurunun sağlanması, suç ve suçlularla mücadele edilmesi çerçevesinde Aydın Valiliği koordinesindeki çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 1-31 Mayıs tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda toplam bin 450 şüpheli yakalandı. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, 0-5 yıl arası aranan 420 şahıs, 5-10 yıl arası aranan 26 şahıs, 10 yıl üzeri aranan 23 şahıs, ifadeye yönelik aranması olan 432 şahıs olmak üzere toplam 901 aranan şahıs yakalandı, 448 şahıs tutuklandı.

İl genelinde gerçekleşen, hırsızlık olaylarında, 98 olay aydınlatılırken, olaylarda 70 şahıs yakalandı, 11 şahıs tutuklandı. 1 kasten öldürme olayı meydana geldi, olayın faili olan 1 şüpheli şahıs yakalanarak tutuklandı. Umuma açık işyerlerine yapılan denetimlerde ise 24 işyerine toplam 289 bin TL idari para cezası uygulandı. Asayiş olaylarında il genelinde yapılan aramalarda 33 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 28 av tüfeği olmak üzere toplam 66 silah yakalandı. Olaylarda 44 adet araç ele geçirildi, toplam 119 şüpheli de yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele kapsamında da il genelinde 30 kaçakçılık, 23 mali, 12 organize, 1 ulusal olmak üzere toplam 66 adet olay meydana geldi. Meydana gelen olaylarda 87 şüpheli yakalandı, 137 şüpheli gözaltına alındı, 16 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 23 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca olaylarda 16 adet cep telefonu, 840 litre alkollü içki, 3 bin 195 paket sigara, 77 adet sahte para, 4 adet sahte belge, 26 adet eski eser, 2 bin 171 kilogram tütün, 16 adet tabanca, 817 adet tabanca fişeği, 18 adet av tüfeği fişeği, 222 bin 700 adet makaron ve 2 bin 422 adet çeşitli emtia ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla mücadele kapsamında ise il genelinde 318 olay meydana geldi. Meydana gelen olaylarda 338 şüpheli yakalandı, 44 şüpheli tutuklandı. Olaylarda 4 bin 331 gram esrar, 536 gram skunk, bin 10 gram eroin, 29 gram kokain, 9 gram bonzai, 5 bin 300 gram metamfetamin, 16 gram amfetamin, 10 adet ectasy, 370 adet sentetik ecza, 722 adet kök kenevir ele geçirildi.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle mücadele kapsamında ise il genelinde 43 adet olay meydana geldi. Olaylarda gözaltına alınan 5 organizatörden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 organizatör ise adli mercilerdeki işlemlerinden sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan paylaşımda "Aydın'da suça geçit yok. Güvenlik güçlerimizin sahada kararlı ve etkin çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Aydın'ımızda, topyekün bir mücadele ile huzur, güven ve istikrarın devamlılığı için gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN