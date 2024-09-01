Aydın'da bir marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir marketin depo bölümünde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Efeler ilçesi Kemer Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir marketin depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden market çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sebebiyle marketin içerisine dolan dumanlar tahliye edilirken, ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AYDIN