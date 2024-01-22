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Aydın'da Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması: 4 Bin 428 Kişi Sorgulandı, 6 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması: 4 Bin 428 Kişi Sorgulandı, 6 Şahıs Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında 4 bin 428 kişi sorgulandı ve çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalandı. Ayrıca, 923 araç kontrol edilerek 11 araç trafikten men edildi ve 431 umuma açık yer, 2 AVM, 77 metruk yapı, 113 okul çevresi ve 98 park-bahçe ile 87 işletme kontrol edildi.

Aydın\'da Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması: 4 Bin 428 Kişi Sorgulandı, 6 Şahıs Yakalandı
22.01.2024 - 10:41,
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde 4 bin 428 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs da yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, 1774 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yerlerin KBS ve KABS Kontrolü kapsamında Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması gerçekleştirildi. 68 unsur ve 208 personelin katılımı ile gerçekleştirilen uygulama sonucunda; 4 bin 428 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan 6 aranan şahıs yakalandı. 923 araç kontrol edilirken, 183 araca toplam 52 bin 546 TL idari yaptırım uygulanarak 11 araç trafikten men edildi. Öte yandan 431 umuma açık yer, 2 AVM, 77 metruk yapı, 113 okul çevresi ve 98 park-bahçe ile 87 işletme de kontrol edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması: 4 Bin 428 Kişi Sorgulandı, 6 Şahıs Yakalandı - Son Dakika


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