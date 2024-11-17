Aydın\'da Çalınan Motosiklet Bulundu

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde çalınan motosiklet jandarma ekipleri tarafından bulunurken, hırsızlık şüphelisi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesinde İ.G. isimli şahsa ait motosikletin geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından Aydın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT ve İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay çevresi ve geçiş istikametlerinde koordineli olarak çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde hırsızlık suçunu gerçekleştirdiği tespit edilen N.Y. isimli şüpheli çalınan motosiklet ile birlikte Koçarlı ilçesi Yeniköy Mahallesinde yakaladı. Hırsızlık şüphelisi N.Y. gözaltına alınırken, çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi. - AYDIN