Aydın'da Çalıntı Büyükbaş Hayvanı Satmak İsteyen Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Çalıntı Büyükbaş Hayvanı Satmak İsteyen Şüpheli Yakalandı

Aydın\'da Çalıntı Büyükbaş Hayvanı Satmak İsteyen Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Çine ilçesinde çaldığı büyükbaş hayvanı kendisinin gibi satmak isteyen şüpheli, jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı. Çine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan faaliyetler sonucunda şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi, çalıntı hayvan ise sahibine teslim edildi.

18.05.2024 12:51
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Aydın'ın Çine ilçesinde çaldığı büyükbaş hayvanı kendisinin gibi satmak isteyen şüpheli, jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kalırken, kurbanlık satışlarında da yoğunluk başladı. Vatandaşların hayvan üreticilerinin ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına çalışmalarına hız kazandıran jandarma ekipleri de hayvan pazarları başta olmak üzere birçok noktada kontrol ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Bu çerçevede Çine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla yürütülen faaliyet kapsamında Çine ilçesinde şüpheli bir şahsın kendisine ait olduğunu beyan ettiği bir adet büyükbaş hayvanı satmak istediği tespit edildi. Hayvanı satmak isteyen şüpheli şahıs ile irtibat sağlanarak ve devriyeler ile detaylı araştırma yapıldı. Yapılan araştırma sonucunda M.B. isimli şüpheli şahıs E.G. isimli şahsa ait olduğu tespit edilen bir adet çalıntı büyükbaş hayvan ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Büyükbaş hayvan ise sahibine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Çalıntı Büyükbaş Hayvanı Satmak İsteyen Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Çalıntı Büyükbaş Hayvanı Satmak İsteyen Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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