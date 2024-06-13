Aydın'da Çalıntı Motosiklet Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan devriyeler esnasında durumundan şüphelenilen bir kişinin kullandığı motosikletin yapılan sorgulamasında çalıntı olduğu tespit edilirken, gözaltına alınan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da kent genelinde jandarma ekipleri halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Güzelçamlı Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesi esnasında şüphe üzerine durdurulan O.Ç. isimli şüpheli şahsın kullandığı motosikletin yapılan kontrollerinde çalıntı kaydının olduğu tespit edildi. Ekipler, motosiklete el koyarken O.Ç.'yi de gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN