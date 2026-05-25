Aydın\'da ev yangını

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor.

Yangın Osman Yozgatlı Mahallesi 1223 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatı katını saran alevlere müdahaleye başlarken, yangının diğer evlere sıçramaması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - AYDIN