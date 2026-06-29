Aydın\'da Çember-130 Operasyonu: 41 Aranan Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik 25 Haziran saat 07.00 ile 27 Haziran 2026 saat 09.00 arasında il genelinde eş zamanlı Çember-130 Operasyonu düzenlendi.

81 ekip ve 240 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyon kapsamında toplam 41 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 11'inin 0-2 yıl, 12'sinin 2-5 yıl, 6'sının ise 5-10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.

Operasyonda yakalananlar arasında uyuşturucu suçundan aranan 8, yağma suçundan aranan 5, dolandırıcılık suçundan aranan 5, hırsızlık suçundan aranan 2 ve çeşitli diğer suçlardan aranan 9 kişi bulunurken, ifadeye yönelik aranan 12 kişi hakkında da gerekli işlemler yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, kamu düzeninin sağlanması ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - AYDIN