Aydın'da Çember-130 Operasyonu: 41 Aranan Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Çember-130 Operasyonu: 41 Aranan Yakalandı

Aydın\'da Çember-130 Operasyonu: 41 Aranan Yakalandı
29.06.2026 12:08
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Aydın'da düzenlenen operasyonda 41 aranan şahıs yakalandı. İfadeye yönelik 12 kişi hakkında işlem yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik 25 Haziran saat 07.00 ile 27 Haziran 2026 saat 09.00 arasında il genelinde eş zamanlı Çember-130 Operasyonu düzenlendi.

81 ekip ve 240 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyon kapsamında toplam 41 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 11'inin 0-2 yıl, 12'sinin 2-5 yıl, 6'sının ise 5-10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.

Operasyonda yakalananlar arasında uyuşturucu suçundan aranan 8, yağma suçundan aranan 5, dolandırıcılık suçundan aranan 5, hırsızlık suçundan aranan 2 ve çeşitli diğer suçlardan aranan 9 kişi bulunurken, ifadeye yönelik aranan 12 kişi hakkında da gerekli işlemler yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, kamu düzeninin sağlanması ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da Çember-130 Operasyonu: 41 Aranan Yakalandı - Son Dakika

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