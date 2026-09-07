Aydın\'da ÇEMBER-140 Operasyonu\'nda 31 aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen ÇEMBER-140 Operasyonu'nda 31 aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik 3-5 Eylül 2026 tarihleri arasında il genelinde operasyon düzenlendi. 84 unsur ve 253 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda toplam 31 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7'sinin 0-2 yıl, 6'sının 2-5 yıl, 4'ünün 5-10 yıl, 2'sinin ise 10-20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Operasyonda yakalanan şahısların 6'sının hırsızlık, 3'ünün kasten yaralama, 2'sinin uyuşturucu, 1'inin Cumhurbaşkanına hakaret, 1'inin dolandırıcılık ve 6'sının diğer suçlardan arandığı belirlendi. Ayrıca 12 şahsın ifadeye yönelik arama kaydının bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan şahıslarla ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.