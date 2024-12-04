Aydın'da 'Çember' Operasyonu: 32 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da 'Çember' Operasyonu: 32 Şahıs Yakalandı

Aydın\'da \'Çember\' Operasyonu: 32 Şahıs Yakalandı

Aydın'da gerçekleştirilen operasyonla çeşitli suçlardan aranan 32 kişi gözaltına alındı.

04.12.2024 12:15
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Aydın'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 'Çember' operasyonuyla çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik eş zamanlı yapılan 'Çember' operasyonu gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, operasyon kapsamında 0-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 17 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, ifadeye yönelik aranan 14 şahıs, uyuşturucu suçundan 5 şahıs, hırsızlık suçundan 1 şahıs, yaralama suçundan 4 şahıs, Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama suçundan 2 şahıs ve diğer suçlardan aranan 20 şahıs olmak üzere toplam 32 kişi yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. Aydın'ın huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 'Çember' Operasyonu: 32 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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