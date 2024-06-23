Aydın'da çıkan yangın tamamen söndürüldü - Son Dakika
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Aydın'da çıkan yangın tamamen söndürüldü

Aydın\'da çıkan yangın tamamen söndürüldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan yangın, 24 saat süren müdahalenin ardından tamamen söndürüldü. Yangında yıkılan duvarlar ve yanan ürünler kaldı.

23.06.2024 20:23  Güncelleme: 20:26
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Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk arazide çıkan ve rüzgarın etkisiyle bir işletmeye ait depoya sıçrayarak kısa sürede büyüyen yangın, 24'üncü saatinde tamamen söndürülürken, yangından geriye yıkılan duvarlar ve yanan ürünler kaldı.

Aydın'da 22 Haziran günü saat 19.00 sıralarında Ata Mahallesi Aydın Sanayi Ticaret İstihas Sitesi'ndeki (ASTİS) otluk arazide çıkan ve rüzgarın etkisiyle bir işletmeye ait depoya sıçrayan yangın, 24'üncü saatinde tamamen söndürüldü. Edinilen bilgiye göre Ata Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, Aydın Astim Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir depoya sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi. Helikopter ve TOMA'ların da söndürme çalışmalarına destek verdi. Sabah erken saatlerde iş makineleriyle 3 katlı deponun duvarları yıkılıp daha yakından alevlere müdahale edildi. Ekiplerin aralıksız süren müdahalesinin ardından yangın 24. saatinde tamamen söndürüldü. Yangında iki itfaiye personeli de dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, depodaki çok sayıda malzeme ise zarar gördü.

Geriye sadece yıkılan duvarlar kaldı

Deponun içerisinde bulunan birçok zücaciye, plastik ürünler, çakmak gazları gibi eşyaların olması sebebiyle alevlere müdahalede zorlanan ekipler, zaman zaman yaşanan küçük çaplı patlamalar sebebiyle de zor anlar yaşadı. Ekipler yoğun çabasıyla yangın tamamen söndürülürken, yangından geriye ise yıkılan duvarlar ve yanan ürünler kaldı. 4 katlı deponun üst katlarında soğutma çalışmaları da hala daha devam ederken, işletmenin personelleri ise yangından zarar görmeyen ürünleri kurtarmaya çalışıyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da çıkan yangın tamamen söndürüldü - Son Dakika

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