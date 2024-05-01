Aydın\'da çıkan yangında 60 büyükbaş hayvan kurtarıldı

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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde samanların alev alması sebebiyle hayvan çiftliğinde çıkan yangında, belediye ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi 60 büyükbaş hayvanı kurtardı.

Yangın, Koçarlı ilçesi Cincin Mahallesi'nde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ova mevkiinde A.K.'ye ait hayvan çiftliğinde henüz bilinmeyen bir nedenle samanlar tutuştu. Kısa sürede samanların alev almasıyla yangın büyüdü. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri ile Koçarlı Belediyesi'ne ait iş makineleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Koçarlı Belediyesi iş makinelerinin hızlı müdahalesiyle çiftlikte bulunan 60 adet büyükbaş hayvan kurtarıldı. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması gerçekleştirilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Başkan Arıcı inceleme yaptı

Yangının ardından olayı öğrenen Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Çiftlik sahibiyle de görüşen Başkan Arıcı 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. - AYDIN