Aydın'da çıkan yangında 60 büyükbaş hayvan kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın'da çıkan yangında 60 büyükbaş hayvan kurtarıldı

Aydın\'da çıkan yangında 60 büyükbaş hayvan kurtarıldı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde samanların alev alması sebebiyle çıkan yangında, belediye ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle 60 büyükbaş hayvan kurtarıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

01.05.2024 13:18  Güncelleme: 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde samanların alev alması sebebiyle hayvan çiftliğinde çıkan yangında, belediye ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi 60 büyükbaş hayvanı kurtardı.

Yangın, Koçarlı ilçesi Cincin Mahallesi'nde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ova mevkiinde A.K.'ye ait hayvan çiftliğinde henüz bilinmeyen bir nedenle samanlar tutuştu. Kısa sürede samanların alev almasıyla yangın büyüdü. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri ile Koçarlı Belediyesi'ne ait iş makineleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Koçarlı Belediyesi iş makinelerinin hızlı müdahalesiyle çiftlikte bulunan 60 adet büyükbaş hayvan kurtarıldı. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması gerçekleştirilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Başkan Arıcı inceleme yaptı

Yangının ardından olayı öğrenen Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Çiftlik sahibiyle de görüşen Başkan Arıcı 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Koçarlı, İtfaiye, Aydın, Hayvan Hakları, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da çıkan yangında 60 büyükbaş hayvan kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
12:48 MYK’dan “değişim“ mesajı çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı MYK'dan "değişim" mesajı çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı
11:54 Erkan Baş’tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma Erkan Baş'tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma
11:33 Saraçhane’de arbede Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı Saraçhane'de arbede! Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı
00:56 İşçi-patron kavgası kötü bitti Bıçaklayıp başına kazma sapladı İşçi-patron kavgası kötü bitti! Bıçaklayıp başına kazma sapladı
11:33 Yazar Paul Auster hayatını kaybetti Yazar Paul Auster hayatını kaybetti
11:11 Eski eş dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı Eski eş dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı
10:47 Kız öğrenci “Bize yardım edin“ diyerek paylaştı Ekmekten vida, sulu yemekten salyangoz çıktı Kız öğrenci "Bize yardım edin" diyerek paylaştı! Ekmekten vida, sulu yemekten salyangoz çıktı
10:15 Özel ve İmamoğlu, Taksim yürüyüşü için Saraçhane’de: Çatışma olsun istemiyoruz Özel ve İmamoğlu, Taksim yürüyüşü için Saraçhane'de: Çatışma olsun istemiyoruz
10:07 Dolar ve euro ne kadar İşte kur fiyatları Dolar ve euro ne kadar? İşte kur fiyatları
09:53 İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
09:41 Beşiktaş’tan Taksim’e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi’nin 20 üyesi gözaltına alındı Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi'nin 20 üyesi gözaltına alındı
09:23 1 Mayıs’ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı 1 Mayıs'ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı
09:15 Çin’de otoyol çöktü 19 ölü, 30 yaralı Çin'de otoyol çöktü! 19 ölü, 30 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 13:51:40. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da çıkan yangında 60 büyükbaş hayvan kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement