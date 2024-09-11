20 Yıl Hapsi Olan Cinsel İstismarcı Yakalandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde çocuğun cinsel istismarı suçundan hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan bir şahsın yakalanması amacıyla icra edilen faaliyette Savrandere Mahallesi'nde " Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçundan aranan ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (39) isimli şahıs yakalandı. Hükümlü adli işlemelerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN