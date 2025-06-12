Aydın\'da Çöp Toplama Aracından Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Aydın'da çöp toplama aracından düşen işçi ağır yaralandı: Düşme anı kamerada

AYDIN - Aydın'ın Çine ilçesinde, çöp toplama aracından düşen belediye işçisi ağır yaralandı. Başını sert zemine çarpan talihsiz işçi yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Kaza, Kahraman Mahallesi 289 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çine Belediyesi'ne ait M.Y. idaresindeki çöp toplama aracı hızla ilerlediği sırada, aracın arkasında temizlik işçisi olarak çalışan Hasan Dok dengesini kaybederek araçtan düştü. O anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı temizlik işçiye, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yapıp önce Çine Devlet Hastanesi'ne, ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakıma alınan temizlik işçisi Hasan Dok'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.