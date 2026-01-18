Aydın\'da yangın: Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın zemin katındaki depoda çıkan yangın vatandaşları korkuttu. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Mesudiye Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerindeki 3 katlı bir binanın zemin katındaki depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çeşitli eşyaların bulunduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan yükselen yoğun duman hızla üst katlara ulaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangında depoda bulunan eşyalar kullanılamaz hale gelirken, binada da büyük çapta hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı. - AYDIN