Aydın'da Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın'da Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

Aydın\'da Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi
12.03.2026 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ücret iadesi bahanesiyle 122 milyon lira dolandıran 3 şüpheli yakalandı, 1'i tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, ülke genelinde ücret iadesi almak bahanesiyle vatandaşları dolandıran ve banka hesaplarında 122 milyon liralık hesap hareketi bulunan 3 şüpheli yakalandı. Adli makamlarca sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı.

Dolandırıcılık olaylarının tespit edilmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik olarak Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar sonuç verdi. Türkiye'de bulunan işletmeleri arayarak sözde ücret iadesi almak suretiyle yapılan dolandırıcılık faaliyetleri ile 2020-2026 yılları arası banka hesaplarında 122 milyon 6 bin 786 TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 3 şüpheli şahıs, 11 Mart'ta İzmir'in Bayraklı ve Balçova ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Yapılan aramalarda, 3 adet akıllı cep telefonu ve dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen banka kartlarına el konuldu. Olayla ilgili adli makamlara sevk edilen A.T. ve S.A. isimli şahıslar hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, K.C.A. isimli şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Aydın, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti
Trump, Mücteba Hamaney’i işaret etti: Liderlerini iki kez saf dışı bıraktık Trump, Mücteba Hamaney'i işaret etti: Liderlerini iki kez saf dışı bıraktık
Trump, İspanya’yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz Trump, İspanya'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz
Rusya: Orta Doğu’yu kaosa sürükleyen, ABD ve İsrail’in askeri kaçamaklarıdır Rusya: Orta Doğu'yu kaosa sürükleyen, ABD ve İsrail'in askeri kaçamaklarıdır
Galatasaray yenilgisi sonrası Liverpool’da deprem: Takımdan ayrılmak istedi Galatasaray yenilgisi sonrası Liverpool'da deprem: Takımdan ayrılmak istedi
Talimat Bahçeli’den: Ramazan Kaşlı MHP’den ihraç ediliyor Talimat Bahçeli'den: Ramazan Kaşlı MHP'den ihraç ediliyor

18:30
CHP Genel Başkanı Özel, eski TBMM Başkanı Arınç’ı ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özel, eski TBMM Başkanı Arınç'ı ziyaret etti
17:58
Ankara’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem
17:50
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı
17:43
Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar
Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar
17:20
İsrail, Lübnan’da üniversiteyi vurdu Türkiye’den sert tepki
İsrail, Lübnan'da üniversiteyi vurdu! Türkiye'den sert tepki
16:53
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 18:54:23. #.0.4#
SON DAKİKA: Aydın'da Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.