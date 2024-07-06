Aydın'da düğün konvoyundan çıkan mermiyle hayatını kaybeden bebek için 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da düğün konvoyundan çıkan mermiyle hayatını kaybeden bebek için 5 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Söke ilçesinde annesiyle evde oynarken düğün konvoyundan ateşlenen bir mermiyle başından yaralanan 11 aylık Pera bebeğin ölümüyle ilgili 5 şüpheli tutuklandı. Olayın ardından başlatılan çalışmalar sonucunda damat D.G. ile babası ve amcası dahil 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden C.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.T.G., S.B., M.B., Ö.Ç. ve damat D.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

06.07.2024 09:43
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Aydın'ın Söke ilçesinde evde annesiyle birlikte oynarken yoldan geçen düğün konvoyundan ateşlenen silahtan çıkan yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 11 aylık Pera bebeğin ölümü ile ilgili 5 şahıs tutuklandı.

Olay, 1 Temmuz Pazartesi günü Çeltikçi Mahallesi Bayındır Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinde annesi Buse Palabıyık ile birlikte oynayan 11 aylık Pera Palabıyık'a, yoldan geçen bir düğün konvoyundan ateşlenen bir yorgun mermi isabet etti. Mermi, evlerinin tavanından sekerek Pera bebeği başından yaraladı. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pera, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından konvoyun tespiti ve sorumluların yakalanması için çalışma başlatan Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili aralarında damat D.G. ile babası ve amcasının da yer aldığı 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden C.G. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, M.T.G., S.B., M.B., Ö.Ç. ve damat D.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Bebek, Aydın, Söke, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da düğün konvoyundan çıkan mermiyle hayatını kaybeden bebek için 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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