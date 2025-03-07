Aydın'da Duman Uygulaması: 5.500 Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da Duman Uygulaması: 5.500 Makaron Ele Geçirildi

Aydın\'da Duman Uygulaması: 5.500 Makaron Ele Geçirildi

Jandarma, Aydın'da yapılan uygulamada 5.500 dolu makaron ve çeşitli tütün ürünleri ele geçirdi.

07.03.2025 11:13
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Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan 'duman' uygulamasında 5 bin 500 adet dolu makaron ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca "Türkiye Müşterek Duman Uygulaması" kapsamında 247 personelin katılımı ile uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada 3 bin 253 şahıs sorgulanırken, 540 umuma açık yer kontrol edildi. Ayrıca yapılan çalışmalarda 5 bin 500 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 40 bin adet doldurulmaya hazır boş makaron, 15 kilogram kıyılmış tütün, 12 bin adet sigara fitresi, 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Duman Uygulaması: 5.500 Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika

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